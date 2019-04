El Girona sortirà avui del descens amb una victòria

La victòria de l'Atlètic contra el Valladolid confirma que el Girona, si és capaç de guanyar el Sevilla, sortirà dels llocs de descens. El gol de Joaquín, en pròpia porteria, amb la segona part ben encarrilada, va ser suficient per tornar a posar en problemes els homes de Sergio González, que només tenen un punt més que els blanc-i-vermells. Tot hauria pogut canviar, però, al minut 87, quan el Valladolid va protestar unes possibles mans d'Arias a l'interior de l'àrea que el VAR va negar que fossin amb intenció. «És difícil d'entendre-ho. Quan l'àrbitre va al VAR normalment és perquè et criden. Ens està castigant. Malgrat tot això, ens salvarem. Nosaltres exigim el que és deliberant, no el que és una mica gris. No vull queixar-me del tot, és difícil entendre la funció del VAR, nosaltres hem estat conillets d'Índies, van modificant el criteri segons ens passen coses a nosaltres», va dir, emprenyat, Sergio.

El Celta va punxar, perdent dos punts que també fan treure un petit somriure al Girona, que avui el pot atrapar. Els de Fran Escribá, inferiors al Leganés, es queden amb 37 punts.

El derbi basc va acabar amb un repartiment de punts que no deixa satisfet del tot a cap dels dos equips, en la seva lluita per accedir directament a una plaça per a l'Europa League. L'Athletic, que es va avançar amb un gol de Beñat, conserva la setena posició, amb tres punts més que un Alabès que va treure forces d'on no n'hi havia, contrarestant el gol inicial amb una diana de Borja Bastón.