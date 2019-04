«El Sevilla té molt clar que el que ha de fer és competir: tot el que hagi aconseguit fins ara o s'aconsegueixi més tard, no importa. Queda molt poquet per saber-ho i tenim els cinc sentits posats i tota la nostra energia en el partit contra el Girona. Serà un duel difícil i exigent, el més important del campionat», va assegurar Joaquín Caparrós, que lidera la reacció del conjunt andalús. Amb la seva arribada, el Sevilla ha lligat 15 dels 21 punts en joc i somia a acabar la Lliga en quarta posició. «Quant a l'ànim, l'equip afronta el partit bé després d'un resultat positiu, però independentment de les circumstàncies, els futbolistes saben el que està en joc. Hem desconnectat ja del partit davant el Rayo Vallecano, estem recuperats físicament. Ens ha tocat jugar dijous i diumenge com a altres equips, per tant, a competir i fer un bon partit perquè tot passa per això. La màxima aspiració per a nosaltres és la Champions i això ens juguem, però el més dur és jugar-se la categoria, i és el que es juga el Girona». A quin dibuix espera enfrontar-se? «És un equip que juga moltes vegades amb línia de quatre o de cinc, que els seus jugadors tenen implicació i bon tracte de pilota. Crec que serà un partit obert. Haurem d'estar molt atents. Tenen experiència en l'alta competició, hem d'estar a un nivell d'atenció i encert molt elevat».

Caparrós viatja a Montilivi amb baixes, però la plantilla té prou recursos per no veure's afectada. «André Silva no ve amb nosaltres perquè està en la seva fase final, però esperem que ens ajudi en els partits que queden com ha fet i que demostri el nivell que té. Mercado és baixa per quadre víric i Kjaer per decisió tècnica». El tècnic del Sevilla va tenir unes paraules per Sarabia, un dels futbolistes més destacats de la plantilla. «Està fent una grandíssima temporada i ara ha de continuar augmentant aquests números i seguir ajudant l'equip dins i fora del terreny de joc, com ha fet durant la temporada». Sobre el futur d'André Silva, ha respost: «Està molt content aquí. Esperem no només que estigui en tots els partits que restin, sinó que es quedi més temps. Ara no està intervenint per força major, però esperem que no marxi».