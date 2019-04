El canari Hernández Hernández xiularà a Getafe

El canari Hernández Hernández ha estat l'àrbitre escollit per dirigir el partit de diumenge del Girona al camp del Getafe (12:00). Curiosament, el col·legiat ja va xiular el partit de la temporada entre madrilenys i gironins que va acabar amb 1-1.- En aquell partit va xiular un penal per banda (Stuani el va transformar i Molina el va enviar al pal) i va expulsar el defensa local Damián Suárez per una agressió a Stuani. El Girona amb Hernández Hernández aquesta temporada ha guanyat al camp de l'Espanyol (1-3) i ha empatat contra l'Atlètic de Madrid a Montilivi a la Copa del Rei (1-1). El balanç general amb el canari en 13 partits és de 4 victòries, 6 empats i 3 derrotes.

D'altra banda, el valencià Mateu Lahoz dirigirà el partit entre el Valladolid i l'Athletic Club mentre que el català Estrada Fernández xiularà el duel entre el Llevant i el Rayo Vallecano. Al Celta-Barça hi haurà el murcià Sánchez Martínez i al Madrid-Vila-real hi serà Gil Manzano.