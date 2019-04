Lalliga fa públic el dia i l'horari del decisiu Girona - Llevant

LaLliga ha fet públic avui que tots els partits de la penúltima jornada de Primera es disputaran el diumenge 12 de maig a 2/4 de 7 de la tarda, en horari unificat. D'aquesta manera el Girona ja sap que el seu transcendental duel a Montilivi contra el Llevant es jugarà en una bona franja per garantir una magnífica entrada a l'estadi. El partit és decisiu en la lluita per evitar el descens perquè els dos equips estan immersos, amb 37 punts i dos de marge respecte al Valladolid, en la pugna per la permanència.

Abans d'aquest duel el Girona visitarà diumenge el Getafe. A falta de tres jornades per acabar el campionat la lluita per no baixar a Segona és dramàtica, amb Osca i Rayo encara amb un fil de vida, i Valladolid, Llevant, Celta, Girona i, en menor mesura, Vila-real, intentant escapar de les brases.