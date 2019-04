El Girona C va tornar a mostrar la seva millor cara i va golejar el Can Vidalet. Així mateix, a falta de quatre jornades, segueix a 4 punts del Vilassar i manté les opcions per acabar primer. Els blanc-i-vermells van realitzar un partit complert i van tornar a deixar la porteria a zero després de 7 jornades. L'home del partit va ser Uri Santos, autor d'un hat-trick.