El Girona surt del descens i recupera un coixí de dos punts sobre el Valladolid

No està tot fet, però l'oxigen que va obtenir el Girona té un valor incalculable. A falta de tres jornades per acabar la Lliga, la victòria d'ahir contra el Sevilla li permet continuar depenent de si mateix però visualment ja sent l'impacte de sentir-se fora del descens, on va caure després de sis derrotes consecutives que van quedar oblidades gràcies al gol de Portu contra el Sevilla. També va quedar enrere la inassumible sèrie de sis mesos sense cap victòria a Montilivi. Anímicament, superar tot això no era gens senzill. Perquè l'afició i la plantilla van haver de recuperar la comunió perduda durant les últimes setmanes per una por més encarada a la desil·lusió de sentir que podia perdre-ho tot que no pas a la realitat de mantenir viu allò que encara té. Amb 37 punts, continua dormint dissetè i està situat en un triple empat amb el Celta i el Llevant, on compta un gol-average general fictici perquè encara falten duels per jugar. Com el Girona-Llevant de la penúltima jornada, també a Montilivi. Abans, els d'Eusebio visitaran el Getafe i tancaran la Lliga a Vitòria contra l'Alabès, a Mendizorrotza. I si ja depenien d'ells mateixos per salvar-se -també hauria passat en cas de derrota, perquè el Llevant s'hauria quedat a tres punts-, veure's lluny de les brases l'ajudarà a jugar sense l'angoixa que l'ha acompanyat en un 2019 difícil de digerir i que serveix per recordar que les coses costen més del que sembla. Encara més, si ets a Primera Divisió. Però el Girona, que d'això de lluitar i haver de fer més del compte per complir els seus objectius en sap una estona, no té pensat rendir-se. Tampoc pot fer-ho, perquè el marge és tan petit que qualsevol badada farà que tot torni a veure's compromès. El Valladolid, amb 35 punts, és l'amo de la divuitena posició i té el gol-average individual guanyat al Girona. L'Osca, amb 30 punts, torna a ser cuer malgrat l'empat a Vila-real. El Rayo, que va guanyar el Madrid, en suma 31 i té la salvació a sis. Però continua viu i pot ser un gran al·liat del Girona: els seus últims rivals seran Llevant, Valladolid i Celta.