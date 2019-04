«Hem fet el primer pas però encara queda camí»

Si el Girona va guanyar el Sevilla i va tallar en sec una horrible ratxa de resultats va ser perquè va jugar «amb la intensitat adequada». És així com ha d'encarar els tres partits de lliga que li queden. Ho explicava Eusebio Sacristán ahir en roda de premsa. Sí que va acceptar preguntes, no pas com va passar a la prèvia, on només va fer un monòleg. Va repetir bastant el discurs, explicant que s'ha de «confiar» que l'equip aconseguirà la permanència perquè s'ho «mereix» i que només ho farà si segueix amb el «camí» que ahir va marcar. «Hem de mantenir el que s'ha vist al camp. És el camí que hem escollit i no n'hi ha un altre. Hem de ser així fins al final, jugant amb aquesta mentalitat». Contra el Sevilla, victòria per la mínima (1-0) i l'equip que sortia del descens: «Hem fet un pas important però encara queda recorregut».

D'una banda, va aplaudir l'actitud del públic. «Ens ha donat un cop de mà importantíssim», deia. De l'altra, explicava les sensacions de l'última setmana, en què havia estat ratificat per la cúpula directiva després de perdre a Valladolid. «Veníem d'un pal enorme, d'una grandíssima decepció i el moment era de màxima dificultat. Vam ser ferms, des de tots els estaments, valorant el que crèiem que era el millor que es podia fer. Hem fet una corretja de transmissió que ens ha permès treure el millor de tots nosaltres». «Satisfet» per haver tornat a guanyar «després de tant de temps», Eusebio va explicar que aquests darrers dies se'ls ha passat «treballant» tot «aportant el meu granet de sorra». Deia estar «tranquil» i alhora «conscienciat» que el que ha de fer és «treballar en aquesta mateixa línia». Per al tècnic, «aquest club m'ho ha donat tot des del primer dia i li tornaré tot això fins a l'últim segon». No pensa el de La Seca «en cap altra cosa» que no sigui en «seguir concentrat» en les tres jornades que queden. Un ruix final que «acaba de començar».

La recepta perquè la salvació sigui una realitat és clara. «Cadascú ha de donar el millor d'ell mateix, jo també». Va afirmava que el passat s'havia de deixar enrere, que «no serveix de res lamentar-nos» quan se li preguntava per què el Girona no havia jugat amb la mateixa intensitat d'ahir en els anteriors partits del campionat. «Hem de mirar endavant, pensant que cada dia que falta perquè això s'acabi hem de donar el millor de tots».

Montilivi va dedicar-li al tècnic una xiulada monumental quan el seu nom va sonar per megafonia, abans del xiulet inicial. Li va treure ferro Eusebio a tot plegat. «L'important és el Girona i que l'equip se senti fort. Estic tranquil perquè tot el que trobo en aquest club és molt bo. Respecto totes les opinions i els comentaris. M'estan ajudant a créixer com a entrenador i com a persona».