Borja García arriba als 150 partits amb el Girona

Exhaust després de buidar-se durant els noranta minuts com tots els seus companys va acabar Borja García el partit de diumenge contra el Sevilla (1-0). El madrileny s'està fent un tip de córrer aquesta temporada escorat a la banda i segurament brilla menys amb la pilota als peus que en les anteriors. Tanmateix, continua sent la brúixola ofensiva d'un Girona que diumenge es va alliberar. També ho va fer el mitjapunta, feliç per retrobar-se amb la victòria a Montilivi i veure com l'equip escapa del descens a tres jornades per al final de la Lliga. Els tres van ser, sens dubte, el millor regal per celebrar els 150 partits oficials de Borja García amb la samarreta del Girona. Una xifra considerable que el situa entre entre els jugadors amb més partits al futbol professional des del retorn a l'elit el 2008 i, a més a més, com el jugador amb més partits a Primera Divisió amb el Girona.

Borja García va arribar a Montilivi a l'agost del 2015 després de desvincular-se del Reial Madrid. Venia de jugar cedit i viure el descens a Segona A amb el Còrdova en la seva estrena a Primera Divisió. Quique Cárcel el va fitxar perquè ajudés a guiar el Girona cap a la màxima categoria. No ho va aconseguir el primer any -l'Osasuna va barrar el pas al play-off- però sí al segon, quan l'equip va pujar directament i ell va contribuar-hi amb 7 dianes. Adaptat del tot a la metodologia de Pablo Machín, Borja García també va ser indiscutible el curs passat en l'estrena a Primera del Girona. Enguany, Eusebio Sacristán també li ha donat galons tot i que els constants canvis de sistema han fet minvar la seva ascendència a l'equip.

Dels 150 partits de Borja García vestit de blanc-i-vermell, 69 són a Primera, 70 a Segona A, 7 de Copa del Rei i 4 de play-off d'ascens a Primera. Això sí, la seva producció realitzadora s'ha reduït enguany, en què només ha marcat un gol (contra el Madrid a Montilivi a la segona jornada). En total Borja García ha fet 13 gols en 4 temporades amb el Girona.



El madrileny és el futbolista amb més partits a Primera

amb el Girona per davant de Portu, Juanpe i Stuani. El rànquing global de partits amb el Girona, però, el continua liderant amb diferència Pere Pons (206) i per davant de Borja García encara hi són Granell (185) i Ramalho (153).

El mes de juliol passat, el madrileny va millorar i ampliar el seu contracte amb el Girona, que finalitzava el proper 30 de juny. Format al planter del Rayo i amb passat al primer equip madrileny, Còrdova i Castella, el nou compromís del mitjapunta madrileny amb l'entitat de Montilivi és ara fins al 2022.