El decisiu duel Girona-Llevant es disputarà el diumenge 12 de maig a 2/4 de 7

La Lliga va fer públics ahir els horaris corresponents a la penúltima jornada de la Primera Divisió. Els deu partits es disputaran en horari unificat el diumenge 12 de maig a partir de dos quarts de set de la tarda. D'aquesta manera, el Girona ja sap que el transcendental duel a l'estadi contra un rival directe en la lluita per la permanència com és el Llevant es jugarà en una bona franja per garantir una magnífica entrada. El matx serà decisiu per intentar evitar el descens. A dia d'avui, tots dos equips estan empatats a la classificació. Tenen 37 punts i dos de marge respecte al Valladolid, ara mateix el tercer per la cua. A la primera volta, Girona i Llevant van empatar al Ciutat de València (2-2), per la qual cosa l' average anirà a favor del qui guanyi. Abans d'aquest duel, els d'Eusebio jugaran aquest diumenge al camp del Getafe. De la seva banda, el conjunt granota rebrà el Rayo, que ultima les seves esperances de permanència.