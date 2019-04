Jugarà «al límit» a Getafe tot i haver vist 9 targetes

Tant o més important que el partit d'aquest diumenge a Getafe ho serà el de la setmana vinent a casa amb el Llevant. Principalment, perquè al davant hi haurà un rival directe en la lluita per la permanència al qual se superarà a la classificació si se'l guanya. Un duel que el Girona podria jugar sense Cristhian Stuani si l'uruguaià veu la targeta groga al Coliseum. L'atacant en té 9 i està a només una de la suspensió. Ho sap i n'és conscient, però té clar que no pensa canviar la manera de jugar per aquesta circumstància. «És la forma de jugar. Amb el Sevilla he anat al límit, però penso fer-ho així a cada partit i que sigui el que Déu vulgui. Al camp del Getafe tenim una final i la jugaré com a tal. Tant de bo mai arribi aquesta targeta», declarava diumenge passat el futbolista.