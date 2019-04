L'àrbitre canari Hernández Hernández xiularà el partit al camp del Getafe

Alejandro José Hernández Hernández, del comitè canari, va ser designat ahir com l'àrbitre encarregat de dirigir el partit d'aquest diumenge al migdia entre el Getafe i el Girona. Com a curiositat, va ser ell mateix qui va xiular el matx de la temporada passada al Coliseum, que va acabar amb empat al marcador (1-1). Aquell dia va assenyalar un penal per banda -Stuani va marcar, mentre que Jorge Molina va enviar la pilota al pal- i va expulsar el defensa local Damián Suárez per agressió.

No serà la primera vegada aquesta temporada que els camins dels gironins i d'Hernández Hernández es creuaran. Ja ho van fer a finals de novembre, en la victòria al camp de l'Espanyol. També al mes de gener, en l'empat a la Copa del Rei amb l'Atlètic de Madrid a l'estadi de Montilivi (1-1). El balanç general amb el canari, després de 13 partits, és força irregular: 4 victòries, 6 empats i 3 derrotes. Una de les desfetes quedarà sempre per al record, perquè Hernández Hernández va expulsar fins a quatre jugadors blanc-i-vermells. Va ser el curs 10/11, al camp del Cartagena. Aquell dia es va perdre (1-0), dinamitant qualsevol opció de fer el play-off per pujar a Primera, i van veure la vermella Migue, Serra, Peragón i Despotovic.

D'altra banda, el valencià Mateu Lahoz dirigirà el partit entre el Valladolid i l'Athletic, mentre que el català Estrada Fernández xiularà el duel entre el Llevant i el Rayo.