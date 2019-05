Col·loquen el «nou Messi» a l'òrbita del Girona

Thiago Almada, de 18 anys, és una de les grans promeses del futbol argentí. És un mitjapunta dretà que juga al Vélez Sarsfield. El de Fuerte Apache és seguit per un grapat de clubs europeus. Un d'aquests, el Manchester City, que el segueix des de fa temps i que estaria disposat a pagar poc més de 23 milions d'euros aquest estiu per fitxar-lo.

Segons informa The Sun, la possible prohibició per part de la FIFA que impediria al club anglès fitxar arran d'un suposat delicte de transparència financera, faria que el City activés el pla B. Aquest, passaria perquè fos el Girona qui l'incorporés aquest estiu i el tingués una o dues temporades abans d'enfilar cap a la Premier.