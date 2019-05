El gol se cita el cap de setmana al Coliseum

Solia repetir Pablo Machín, en la seva etapa al capdavant del Girona, que per fer gol, a part de comptar amb una important quantitat d'ocasions -com més millor, això és evident-, hi havia d'anar de la mà també la qualitat. I que això, agradés més o menys, tenia una relació directa amb els diners que un o altre equip pot gastar-se per reforçar la seva davantera. Ni Getafe ni Girona compten amb els pressupostos més alts de la categoria. Sobretot a Montilivi. Això només és apte per als transatlàntics de Primera. És clar que qualsevol conjunt té l'oportunitat de topar-se amb un golejador. Sigui un dels grans, un club que fa de la zona mitja la seva rutina o un nouvingut a la categoria. Ara bé, una altra cosa és que, en comptes d'un, siguin dos els artillers. Bingo. És just la realitat que es respira a Montilivi i al Coliseum. Un dels factors que expliquen l'excel·lent trajectòria dels de Bordalás i un dels pilars que mantenen ben viu el conjunt d'Eusebio, més viu que no pas fa una setmana. Tots dos equips, amb els seus estils i objectius oposats, es veuran les cares el diumenge en un duel que es preveu vibrant, d'alt voltatge i en què ningú vol deixar-se punts perquè els necessita. Serà l'oportunitat per veure si dues de les millors parelles atacants de tota la Lliga mantenen el seu olfacte i continuen en estat de gràcia.

És a l'abast de ben pocs poder conjuntar en un mateix vestidor dues bèsties com són Leo Messi i Luis Suárez. Se n'ha beneficiat el Barça, dels seus gols. És la dupla més letal, la del campió. 55 gols han marcat entre tots dos: 34 l'argentí i 21 l'uruguaià. El primer i segon màxims golejadors de la Lliga. Juguen a part. No aspira a això el Girona ni a curt, ni a mitjà i difícilment a llarg termini. La seva realitat és una altra. Però, tot i això, en la seva segona aventura a Primera ha tornat a comptar amb dos davanters que ofereixen un rendiment interessant. Determinant, fins i tot. El d'Eusebio és el tercer equip que menys gols fa. Sort en té de Cristhian Stuani i Portu. L'uruguaià n'ha fet 18 i està a només tres d'igualar el registre de la temporada passada. El murcià, tot i oferir un rendiment irregular, va fent i enfila el seu comptador fins als 8 gols. Entre un i altre n'acumulen 26. És el cinquè tàndem més prolífic de la Primera Divisió. Un any enrere va passar tres quarts del mateix. Stuani i Portu van tancar l'exercici amb 32 dianes. Per tant, estan a mitja dotzena de repetir-ho. No sembla fàcil que ho puguin aconseguir tenint en compte que només queden tres jornades. Tot i això, el Girona necessita gols per salvar-se i, si no els fan ells, és difícil que d'altres vegin porteria. Perquè dels 35 que acumula l'equip, 26 són seus i només 9 se'ls reparteixen entre la resta de la plantilla. Darrere d'ells, els seus perseguidors es troben a un món de distància. Seydou Doumbia només n'ha fet dos, els mateixos que Aleix Garcia.

Si Stuani i Portu són una assegurança de vida, a Getafe també reben amb els braços obert l'aportació ofensiva del veterà Jorge Molina i d'un vell conegut a Montilivi com és Jaime Mata. Tots dos sumen 27 gols, el quart millor registre de Primera a prop de les duples del Reial Madrid (29) i Sevilla (29). Mata, en l'any del seu debut a la màxima categoria, acumula 14 dianes. Molina, als seus 37 anys i després de 184 partits a Primera, n'ha marcat 13. És un dels molts perills del conjunt de Pepe Bordalás, la gran revelació del campionat. Tant és així que el Getafe és ara mateix quart, amb 55 punts, i depèn d'ell mateix per jugar la temporada vinent la Lliga de Campions. És el gran objectiu del club i per això s'han pres el duel de diumenge com una gran oportunitat per mantenir ferma la seva candidatura. Molina i Mata ja afinen la seva punteria tot esperant el cap de setmana. No són els únics, perquè Stuani i Portu saben que els seus gols poden ser or per a un Girona que es vol salvar. El duel està servit.