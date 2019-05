Pere Pons, el més acostumat a cantar victòries amb el Girona

Feia 95 minuts que corria i no li va importar anar a totes a buscar l'última pilota dividida. Tant és així, que Pere Pons va acabar per treure de polleguera un veterà com Éver Banega. L'argentí va perdre els nervis i va acabar expulsat per una agressió. Encara estava a terra quan l'àrbitre, González González, va decidir que ja n'hi havia prou i va xiular el final. El Girona s'acabava d'imposar al Sevilla i Pons ho celebrava aixecant-se, fent un gest de ràbia, abraçant-se amb els seus companys i aplaudint l'afició, que no havia deixat d'animar des del primer moment. Amb la d'aquest últim cap de setmana ha celebrat 88 victòries amb la samarreta blanc-i-vermella. Més que cap altre futbolista que hagi defensat aquest escut en una de les tres primeres categories del futbol estatal: Primera, Segona i Segona B. Pere Pons lidera aquesta particular classificació en solitari després de desempatar amb una institució a Montilivi com és Migue González. El vallesà, l'autor del gol de l'ascens a la Divisió de Plata ara fa més d'una dècada i encara en actiu -juga al Sabadell- ha col·leccionat 87 victòries.

El cas és que el de Sant Martí Vell ha necessitat menys partits per cantar més triomfs. Pere Pons ha viscut 88 victòries en 206 aparicions. Migue, 87 en 249. No va trigar massa en saber què significa guanyar amb el Girona des del damunt de la gespa. Pons va debutar en partit de Lliga amb el primer equip un 16 de setembre del 2012 i ja aquell dia el resultat va ser favorable: 5-0 contra el Las Palmas, amb Rubi a la banqueta i en l'any en què l'ascens s'escaparia per ben poc, en l'última eliminatòria del play-off contra l'Almeria. A Segona és precisament on el gironí més partits ha guanyat: 65. Menys, com és normal, perquè no hi ha estat tant de temps, n'ha viscut a Primera: 20. La resta de victòries es reparteixen a la Copa (1) i en duels de promoció d'ascens (2).

Després de Pere Pons (88) i Migue González (87), el podi el completa Àlex Granell, que ha vestit la samarreta del Girona des del 2014 fins ara. Ha celebrat 78 victòries en 185 partits. Un esglaó per sota hi ha Jonás Ramalho, que n'ha viscut 64 en 154 aparicions. El cinquè en discòrdia és Borja García, qui tot just arribava als 150 partits oficials aquest diumenge i que durant aquest temps ha guanyat 56 cops des que és a Montilivi.



Bordalás, sancionat

El Girona juga aquest diumenge al camp d'un Getafe que no tindrà al seu entrenador a la banqueta. Pepe Bordalás ha estat sancionat amb dos partits arran de l'expulsió que va patir el cap de setmana passat a Anoeta.