El Getafe està pendent de l'evolució del francès Foulquier

El Getafe també continua preparant la seva particular final de diumenge contra el Girona. El conjunt madrileny va realitzar una sessió d'entrenament ahir a la Ciutat Esportiva amb les absències d'Amath N'Diaye i Vitorino Antunes, lesionats de llarga durada, i Markel Bergara, que diumenge passat va patir una ruptura de fibres. A més a més, l'entrenador José Bordalás encara no va poder comptar amb el polivalent jugador francès Dimitri Foulquier. L'ex del Granada es recupera d'una sobrecàrrega i ahir va exercitar-se al marge del grup però a un bon ritme. Caldrà veure, però, si Bordalás el veu en condicions de ser titular a l'interior dret. Si Foulquier finalment es recupera a temps probablement entraria a l'onze titular en el lloc de Gaku Shibasaki. Molina també té possibilitats de ser titular en el lloc del jove Duro, que va ser-ho a Anoeta. A més a més, Djené també tornarà a l'equip.

D'altra banda, l'afició del Getafe, conscient de la transcendència dels punts del partit contra el Girona en la lluita per entrar per primer cop a la història a la Lliga de Campions, ha organitzat una rebuda massiva a la plantilla per a abans del matx. Els seguidors s'han citat a 2/4 d'11 per donar ànims a l'autobús dels futbolistes madrilenys.