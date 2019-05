Marc Muniesa: «Guanyant a Getafe hi haurà molta feina feta»

Marc Muniesa ha sigut un dels jugadors de la primera plantilla que aquesta tarda ha fet acte de presència a la inauguració oficial de la botiga Mimus, un negoci impulsat per la seva parella i la del també futbolista del Girona, Àlex Granell. El central ha parlat de les opcions de permanència de l'equip i ha deixat ben clar que "guanyant al camp del getafe tindrem molta feina feta".

El lloretenc, a diferència d'alguns dels seus companys, sí que ha volgut aventurar-se sobre els possibles càlculs que necessita el conjunt d'Eusebio per lligar la permanència. "Dèiem que havíem de guanyar dos dels quatre partits que ens quedaven. N'hem fet un. Ara hem vist que potser no ho tens tot fet així. Hauríem de tirar cap a més punt. Si guanyem a Getafe, perfecte. I si empatem, bé. Si perdem haurem d'esperar. Ara diria que necessitem cinc punts, això vol dir rascar alguna cosa a cada jornada".

Ha recordat que el Getafe "s'està jugant la Champions", com també l'últim rival, un Sevilla que "potser té una mica més de qualitat". Això sí, no ha amagat que "som dos equips que ens coneixem molt bé i sabem com juguen i quina intensitat hi posen".

Mimus és una botiga ubicada al cèntric carrer de Joan Maragall amb tota mena de productes, complements i activitats destinats als nadons.