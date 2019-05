L'equip torna a la feina centrat ja en el partit de diumenge a Getafe

La plantilla del Girona va tornar ahir als entrenaments després de gaudir d'una jornada de descans dimarts. Eusebio Sacristán va comptar amb les absències de Douglas Luiz, lesionat contra el Sevilla i baixa segura, com a mínim, per diumenge contra el Getafe, a més a més de les baixes ja conegudes també per lesió d'Aday i Carles Planas. De la seva banda, Johan Mojica continua treballant amb el grup i podria rebre l'alta mèdica en els propers dies. Eusebio, a més a més, no podrà comptar amb Muniesa, sancionat, pel matx contra el Getafe de diumenge al migdia (12.00).