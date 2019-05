Morales (Llevant) té un esquinç al turmell i és dubte contra el Rayo

El jugador més desequilibrant del Llevant, José Luis Morales, és seriós dubte per jugar demà contra el Rayo. El capità granota es va lesionar durant l'entrenament d'ahir en una jugada fortuïta. Segons informava Superdeporte, Morales pateix un doble esquinç al lligament colateral extern i intern, a més de la contusió. Les proves mèdiques que se li van practicar ahir van descartar cap lesió greu, tot i que Morales no s'entrenarà més aquesta setmana fins demà. Serà llavors quan, d'acord amb el tècnic, es decidirà si Morales pot jugar, s'infiltra o bé es reserva per al duel a Montilivi.