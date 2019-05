El Girona prepara el duel del Coliseum sense Stuani ni el «Choco» Lozano

Segon dia consecutiu de treball per a la primera plantilla del Girona, que va exercitar-se ahir al matí a les instal·lacions de La Vinya, al PGA de Caldes de Malavella. Eusebio Sacristán i els seus jugadors van continuar amb la preparació de l'important partit d'aquest diumenge al camp del Getafe, on una victòria seria clau per reafirmar les aspiracions de permanència. No hi van ser els davanters Cristhian Stuani i el «Choco» Lozano. Tots dos pateixen unes molèsties físiques lleus que no els haurien d'impedir jugar aquest cap de setmana. Pere Pons va tornar a la feina però va abandonar la sessió abans d'hora. Douglas, lesionat i el sancionat Muniesa estan descartats.