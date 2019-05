El punt d'inflexió que feia falta per renovar la il·lusió

La victòria de diumenge a l'estadi contra el Sevilla ha tornat la calma al vestidor del Girona. No pas total, només faltaria, perquè a manca de tres jornades l'equip continua al llindar de les brases. Ara bé, veure's fora del descens, fa que l'ambient de treball i les sensacions de l'entorn siguin més agradables. Demà passat a Getafe, l'equip té el repte de mantenir les bones sensacions ofertes davant el Sevilla i fer un pas més cap a un objectiu que sembla que és una mica, només una mica, més a prop. En aquest sentit, ahir a la tarda bona part de la plantilla va assistir a la inauguració de la botiga Mimus, propietat de les dones de Marc Muniesa i Àlex Granell.

El lloretenc, que serà baixa a Getafe per sanció, va recordar que de cap manera el Girona «es pot relaxar perquè els tres partits que resten poden canviar la vida de molta gent». El defensa té clar que guanyar a Getafe suposaria tenir «molta feina feta» però també que «no n'hi hauria prou». És per això que s'atreveix fins i tot a fer públics els seus càlculs. Muniesa considera que poden fer falta 5 punts per salvar-se. «Dèiem que guanyant dos partits dels darrers quatre ho tindríem, però potser no serà així. A més a més, amb 4 punts de 9 tampoc hi arribem. Nosaltres sortirem a guanyar cada partit però fer 5 punts seria molt bo». En aquest sentit, Muniesa no veu una lluita de tres per una plaça entre Girona, Llevant i Valladolid sinó que implica assenyalar Celta i Rayo a la guerra, mentre que el Vila-real «ja és una mica més lluny».

Sigui com sigui, Muniesa assenyala el partit de Sevilla com el punt d'inflexió que necessitava l'equip després de tantes derrotes. «Érem conscients que potser era l'última oportunitat. La rebuda de l'afició va ser espectacular i ens va motivar un pèl més. Vam començar bé el partit i a més a més la gent es va ambientar», subratlla. El selvatà va admetre que hi ha hagut dies que li ha costat agafar el son després d'algunes desfetes. «A molts de nosaltres ens costava dormir arran d'algunes derrotes. Ho vivim molt. És una situació difícil en la qual no hi havia estat mai», confessa Muniesa que revela que no té clar i si veure el partit diumenge. «Patiré molt. No sé si veure'l o mirar el resultat a l'aplicació del mòbil».



Bernardo no fa números

Mentrestant poc abans, al migdia, després de l'entrenament a La Vinya, Bernardo Espinosa va atendre els mitjans i va reconèixer, coincidint amb el discurs de Muniesa que el triomf contra el Sevilla havia suposat un punt d'inflexió. «Ha renovat les il·lusions i la moral de l'equip i ha mostrat el camí a seguir». Bernardo considera que la «comunió perfecta entre jugadors i afició» va ajudar moltíssim a guanyar i confia mantenir la bona dinàmica a Getafe. «Tenim moltes expectatives que les coses surtin bé diumenge».

Bernardo destacava la feina del grup durant tota la temporada i recorda que «mai hem dubtat». Per aquest motiu i després de sis derrotes consecutives, el triomf contra el Sevilla va ser «balsàmic». I és que les sis derrotes consecutives no només van fer saltar totes les alarmes sinó que van provocar que més d'un donés el Girona per mort abans d'hora. És per això que Bernardo subratllava el gran valor d'haver tallat la ratxa i haver superat el Sevilla. «En els moments límits l'equip sempre ha sabut respondre. El partit contra el Sevilla és un punt de partida. Vam saber entendre què demana el futbol ara en aquesta situació: màxima efectivitat i no guardar-se cap esforç perquè cada segon pot ser determinant. Va ser un partit excel·lent tant nostre com de la gent», destacava.

Sí que va ser més reticent Bernardo que Muniesa a l'hora de fer números. El colombià assegurava que l'equip està centrat «a guanyar a Getafe, encadenar victòries i treure el màxim de punts possibles en els últims partits». L'ex del Middlesbrough anava més enllà. «Totes les càbales que es fan amb el conte de la lletera no serveixen per res. Els únics que punts que serveixen són els que sumem», deia.