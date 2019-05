Morales s'entrena altre cop al marge i dispara les alarmes al Llevant

Arribats a aquest punt, i amb tot el que hi ha en joc, qualsevol detall, per mínim que sigui, és determinant. A la part baixa hi ha garrotades per no perdre la categoria. Falten tres jornades pel final de Lliga i no hi ha cap equip encara descendit. De candidats, més de tres. Un d'ells és el Llevant, que ara mateix està fora de perill però veu el pou ben a prop. Un conjunt que la setmana vinent visitarà Montilivi, però que abans, aquesta jornada, rebrà un Rayo que necessita guanyar per no ser de Segona. El punt a favor dels granota és que juguen a casa. La part que no els somriu tant, és que potser no podran comptar amb el seu futbolista més desequilibrant. José Luis Morales es va fer un doble esquinç el passat dimarts mentre s'entrenava i encara no s'ha recuperat.

Si dimecres no va treballar amb el grup, ahir va passar tres quarts del mateix. Totes les alarmes s'han encès al Llevant. Morales està combinant el repòs amb sessions de fisioteràpia per reduir la inflamació. Però el temps corre i el seu equip juga demà contra el Rayo. Avui s'hauria d'incorporar al treball del grup per comprovar si està bé i si aguanta una sessió al complet. Serà l'últim examen, el que determinarà si podrà jugar o no aquest cap de setmana. Morales és el jugador més utilitzat per Paco López aquesta temporada. Acumula 3.007 minuts i ha fet 11 gols. El Llevant el necessita. Si perd, es complicarà la vida i arribarà amb l'aigua al coll la jornada vinent a Montilivi.