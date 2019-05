Eusebio Sacristán: "Hem de jugar amb el mateix esperit que contra el Sevilla"

"Hem de jugar amb el mateix esperit que contra el Sevilla, on tothom va anar a una donant el màxim: els jugadors, els tècnics i l'afició van estar excel·lent. Tenim clar que ara s'ha de donar tot per al club, entenem que mereixem el millor i en la nostra mà ho tenim", ha valorat Eusebio Sacristán, que ha convocat dinou futbolistes per jugar contra el Getafe, amb les absències de Lozano, Carnero, Douglas i Muniesa.



"Era important trencar la sèrie negativa, necessitàvem guanyar perquè és un moment força transcendental. Ens ha donat forces i revitalitzat, però som conscients que queden tres partits i hem de seguir fent el mateix; no hi ha res fet", ha finalitzat.