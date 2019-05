Els resultats de la primera volta salvarien el Girona

Les sis derrotes consecutives, la dinàmica negativa que envoltava l'equip, la poca experiència a la categoria i el fet de tenir una plantilla amb pocs efectius van fer que fins fa una setmana molta gent assenyalés el Girona com el gran candidat al descens. La doble desfeta a Vigo i Valladolid contra dos rivals directes va fer caure l'equip en descens per primer cop a la màxima categoria i els nervis es van instal·lar de ple a Montilivi. Tanmateix, el vestidor es va rebel·lar i es va conjurar per superar diumenge passat el Sevilla amb una intensitat mai vista aquest curs. La victòria ha permès al Girona passar la setmana fora dels tres darrers llocs i a les portes del desenllaç de les tres últimes jornades de Lliga. Un final de campionat en què el Rayo Vallecano esgota les seves opcions de permanència i s'ha afegit a la gresca.

L'assimetria del calendari, estrenada aquesta temporada, es perd a les tres últimes jornades en què els rivals són els mateixos que en les tres darreres de la primera volta. En aquest sentit i fent un cop d'ull a què va passar les jornades finals del primer tram de campionat, hom s'adona de com en pot ser d'imprevisible aquest final de curs. Així, si es repetissin els resultats de la primera volta, el Girona se salvaria juntament amb Vila-real, Rayo i Llevant i serien el Celta i el Valladolid els dos que acompanyarien un Osca que necessita més que un miracle.

A finals de desembre i principis d'any, el Girona no passava pel seu millor moment i no va ser capaç de batre cap dels seus tres rivals. Va empatar a Montilivi contra Getafe (1-1) i Alabès (1-1) i va veure com se li escapaven dos punts a València contra el Llevant (2-2). Aquests resultats servirien al Girona per mantenir-se si es calca el que va passar a la primera volta. Curiosament, els tres punts del Girona són el segon millor registre de punts de tots els implicats a la lluita.

Només el supera un Rayo que si repetís el 9 de 9 que va fer es mantindria a Primera. Això passaria per superar tres rivals directes com Llevant i Celta, a qui va guanyar a Vallecas 2-1 i 4-2 i imposar-se al Valladolid, a qui va superar a Pucela (0-1). La capacitat de donar guerra del Rayo depèn del que passi aquest migdia al Ciutat de València. Si bé l'empat no els faria descendir matemàticament, als de Paco Jémez pràcticament només els val guanyar per continuar vius i intentar sumar els tres punts en les jornades contra Valladolid i Celta.

De la seva banda, el Valladolid necessitarà millorar els seus números de la primera volta per salvar-se. Els castellans van empatar contra l'Athletic (1-1) i a Mestalla (1-1) i van perdre davant el Rayo al Zorrilla (0-1). Dos punts de sis que difícilment li servirien ara. També dos punts va sumar el Vila-real, que, amb els 40 que té, li servirien per no patir. En canvi, el Celta va encadenar tres desfetes contra Barça (2-0), Athletic (1-2) i Rayo (4-2) que, si es repeteixen, el durien al descens.