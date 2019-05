Alcalá: "Si ens volem salvar, haurem de guanyar al Llevant"

Pedro Alcalá ha sigut l'únic jugador del Girona que ha comparegut davant dels mitjans a la zona mixta del Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. Si ha deixat ben clara una cosa és que després de la derrota d'avui, el seu equip se la juga, i molt, la setmana vinent. "Tenim un partit clau davant la nostra afició i allà estarà la permanència. Si ens volem salvar, haurem de guanyar el Llevant. És el més important de la temporada".

Ha negat igualment que tant ell com els seus companys hagin ofert una imatge molt diferent a la de l'última jornada. "Jo no veig tant canvi. Ha sigut un partit totalment diferent, Sevilla i Getafe no juguen ni de bon tros de la mateixa. Hem fet tot el que hem pogut. Hem donat el màxim i només ens ha faltat fortuna". Fins i tot, s'ha aventurat a dir que "ells ens han xutat un parell de cops i ens han fet dos gols".

Sobre l'expulsió de Borja García, que el pot deixar sense jugar més aquesta temporada, Alcalá ha fet aquesta valoració. "Són partits amb tensió i ens estem jugant molt. Ha fet algun comentari i l'àrbitre l'ha expulsat. Són moments en què t'estàs jugant la vida i el partit era molt dur. Borja és un jugador molt important, si no hi és, jugarà un altre que morirà al camp".