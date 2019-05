Stuani queda fora de l'onze del Girona contra el Getafe

L'absència de Cristhian Stuani és la principal novetat de l'onze del Girona per enfrontar-se al Getafe aquest migdia. L'uruguaià amb problemes físic durant la setmana -pateix una petita lesió muscular en el soli de la cama esquerra- i a una targeta de la suspensió ha caigut de la convocatòria final. L'onze escollit per Eusebio, que recupera el 3-5-2, és el següent: Bounou, Valery, Granell, Alcalá, Bernardo, Juanpe, Pere Pons, Aleix Garcia, Doumbia, Borja García i Portu. A la banqueta hi queden Ramalho, iraizoz, Porro, Paik, Soni, Planas i Roberts

Les cares d'alegria i, sobretot, d'alliberament dels jugadors del Girona després de la victòria de diumenge passat contra el Sevilla són el millor símptoma per confiar en un equip que ha recuperat la fe i, sobretot, la virtut. L'esperit i el grau d'intensitat i implicació dels blanc-i-vermells es va menjar un decebedor Sevilla i va permetre als gironins trencar la sèrie de sis derrotes consecutives i encarar les tres darreres jornades amb no tant de pessimisme. No pas amb optimisme perquè caldrà remar moltíssim encara per salvar-se però sí que l'1-0 contra el Sevilla ha de ser un punt d'inflexió per intentar sumar el màxim de punts possibles d'aquí a final de curs. També un punt de partida per intentar pescar quelcom de positiu aquest migdia al Coliseum Alfonso Pérez. Una altra final per a un Girona que necessita puntuar com sigui per continuar depenent de si mateix per salvar-se. La victòria del Llevant ahir contra el Rayo (4-1) no va ajudar, és veritat, però també ho és que una victòria avui a Getafe donaria moltíssima vida als d'Eusebio i faria que amb un triomf contra els valencians la setmana que ve la permanència fos una realitat.

Del partit contra el Llevant ja hi haurà temps de parlar-ne i de capficar-s'hi. Abans, però, tota l'atenció està centrada avui a Getafe. El vestidor ho té claríssim i ahir també ho va recordar Eusebio, que no vol deixar escapar cap oportunitat més de sumar punts. Per molt difícil que sigui el repte d'intentar pescar a Getafe, el Girona no regalarà res avui. La victòria contra el Sevilla ha fet veure al vestidor que el que va passar a Vigo i, sobretot a Valladolid, no es pot tornar a repetir. És a dir, si el Getafe mossega habitualment, el Girona ho farà encara més avui. La necessitat ha de fer treure un plus als gironins, que davant tindran un conjunt que té una gran oportunitat de fer un pas de gegant cap a la Champions League. Evidentment que no serà fàcil i que per molt que el Getafe no tingui el nom d'altres grans clubs, és la revelació de la temporada i lluita amb Sevilla i València per la quarta plaça. Si el repte ja és complicat, fer-ho sense un home clau a l'esquema d'Eusebio com és Douglas Luiz hi afegeix encara més dificultat. El brasiler va fer segurament el seu millor partit des que és al Girona diumenge passat contra el Sevilla però es va lesionar als isquiotibials. La seva absència s'agreuja una mica més si es té en compte que un dels possibles substituts, Marc Muniesa, tampoc pot jugar avui perquè està sancionat. El lloretenc, un altre dels destacats contra el Sevilla, ha actuat en alguna ocasió de pivot a un notable nivell. Tot plegat, doncs, deixa Eusebio amb poc marge de maniobra i tots els indicis apunten a Aleix Garcia com a recanvi de Douglas Luiz. Ara bé, la irregularitat del d'Ulldecona i el partit físic que es preveu podria fer que el tècnic tingués preparada alguna alternativa tàctica. Situar Borja García més al mig i fer entrar Valery o Porro en una de les bandes podria ser una de les possiblitats. El que sembla clar, però, és que Eusebio no es mourà del 4-1-4-1 que va tornar a funcionar contra el Sevilla.

Mentrestant, el Getafe confia que el Girona pagui els plats trencats de la desfeta de la setmana passada a Sant Sebastià en un partit amb molta polèmica. El tècnic José Bordalás, avui sancionat, va alertar de la possibilitat que des de les altes instàncies no es veiés amb bons ulls la classificació del Getafe per a la Lliga de Campions. Per aquest motiu, les penyes del club madrileny avui tenen preparada una mocadorada cap a l'àrbitre. Bordalás té les baixes segures d'Amath N'Diaye, Antunes i Markel Bergara, lesionats, i el francès Foulquier és dubte. L'exgironí Jaime Mata i Jorge Molina són les grans amenaces d'un Getafe d'allò més sòlid defensivament i peces ofensives per triar i remenar.