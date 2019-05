El Getafe espera mantenir viu el somni europeu fins al final

José Bordalás és a tres jornades de situar el seu Getafe, l'equip que va pujar a Primera el 2017, la mateixa temporada que el Girona, en els llocs que donen accés a la Lliga de Campions. El tècnic alacantí, conscient de la magnitud de la fita, torna a trobar-se amb el conjunt blanc-i-vermell. Com tantes i tantes vegades al llarg de la seva trajectòria. De fet, és l'equip al qual s'ha enfrontat més vegades (26). «El Girona és un gran equip i té un magnífic entrenador. Va començar molt bé el campionat i no podem oblidar que és el sisè millor visitant de la Lliga. S'està jugant el descens i contra el Sevilla va demostrar fer un gran partit. Segur que voldran un triomf que els asseguri la permanència. Serà un duel molt complicat, i així l'hem treballat durant la setmana», va dir Bordalás, que estirarà el somni europeu fins a l'últim segon de l'última jornada de l'últim dia. «Hem estat parlant i no és moment de fer molts canvis. Estem fent les coses bé i el Girona és un rival perillós que ha sabut plantar cara a equips importants. Però estem convençuts de fer un gran partit, ens juguem una possibilitat històrica i bonica amb el suport de la nostra afició. Podem treure un gran resultat, estem convençuts».

Bordalás, que va deixar la porta oberta a possibles rotacions -«ja ho veureu», va dir-, no se sent menys tranquil malgrat que el Sevilla caigués derrotat contundentment 0-3 contra el Leganés. «Hem de fer un partit sense pensar en els resultats dels nostres rivals. Això no ens ajudarà gens. Nosaltres juguem contra el Girona, no ens importa res més. Intentarem vèncer i ens centrem en això, en el que depèn de nosaltres. Perquè si no fem la feina que toca, no servirà per a res». El tècnic del Getafe també va parlar de Gaku: «Estem contents amb ell, té un comportament exemplar».