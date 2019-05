El Girona es torna a complicar la vida

Això torna a fer mala pinta. Una setmana a hagut de passar perquè la perspectiva, millorada després de l'1-0 al Sevilla, torni a impregnar-se de pessimisme. Sense l'actitud, les ganes ni res dels ingredients que van construir la victòria de l'altre dia, el Girona ha perdut a Getafe i ha reactivat les seves opcions de perdre la categoria. Encara depèn d'ell mateix l'equip d'Eusebio, això sí. Però les sensacions que ha ofert han sigut pobres. Per la poca sensació de perill i les escasses ocasions d'atac, així com també per la impotència que ha ofert a mesura que avançaven els minuts. La prova més clara, l'expulsió que ha rebut Borja García. No ha necessitat cap entrada ni jugada violenta. N'ha tingut prou amb faltar al respecte a l'àrbitre per perdre's l'últim tram del matx i per esborrar-se de l'importantíssim partit de la setmana vinent a casa amb el Llevant.

Un cop més, i per no trencar la rutina, els contratemps han condicionat l'onze que ha presentat Eusebio. A les baixes ja conegudes se'ls ha unit una d'última hora. I d'important. Stuani, amb molèsties al soli, ha caigut de la convocatòria. L'ha rellevat Doumbia, l'home més avançat d'un equip que ha apostat per un central, com ho és Juanpe, per ocupar el lateral esquerre. Experiments i apostes del cos tècnic que no han acabat de funcionar. En part, perquè el Getafe s'ha mostrat des del xiulet inicial com un bloc molt sòlid, que sap el que vol. La pressió alta ha dificultat molt la vida al Girona, que ha necessitat 40 minuts per trenar una jugada amb cara i ulls que ha acabat amb una rematada de Portu a mansde David Soria. L'única jugada d'atac amb cert perill de tot el primer temps. Abans, els de Bordalás han ofert un repertori de les seves virtuts. Amb i sense pilota.

S'han avançat aviat, al quart d'hora, tot aprofitant una errada de Bernardo a l'hora de treure la pilota des del darrere. La jugada ha acabat amb una assistència de Foulquier per a Jorge Molina. El veterà davanter no ha fallat i ha superat Bounou per fer l'1-0. Si el segon no ha arribat al cap de poc és perquè el porter ha tret un peu miraculós davant d'un xut a boca de canó de Mathías Olivera. I Mata, una estona més tard, ha enviat l'esfèrica per damunt del travesser quan també hauria pogut fer bastant de mal. Poques oportunitats, però la majoria bastant clares. No pas la dels gironins, que tret del xut de Portu només han inquietat amb un tímid cop de cap de Doumbia a les mans de Soria.

El pas endavant no ha arribat amb el pas pels vestidors. Zero idees en atac, abús de la pilotada llarga i ni una sola ocasió amb cara i ulls. La cirereta del pastís, l'absurda expulsió de Borja García, que ha vist la vermella directa per engegar a dida l'àrbitre. Abans, però, el Getafe ha confirmat que tenia més fam perquè ha arribat unes quantes vegades i no ha fet el segon de miracle. Molina ha enviat una pilota al pal al 57, encara que l'acció estava invalidada per fora de joc. Ángel, relleu de Mata, ha xutat fora al 63 i dos minuts més tard, Arambarri ha aprofitat un passadís per rematar massa centrat a les mans de Bounou. Una més: Molina, de cap, ha enviat la pilota a tocar del pal llarg.

Ja amb Planas al terreny de joc i just després que entrés Roberts per intentar buscar una reacció, el Girona s'ha immolat. Fruit de la impotència, Borja García ha dit alguna cosa que no li ha sentat gens bé a Hernández Hernández, que l'ha expulsat sense pensar-s'ho ni dues vegades. Ha estat el certificat de defunció dels d'Eusebio, que han rebut el 2-0 poc després, obra d'Ángel, i que no ha encaixat el tercer perquè Bounou ha salvat els mobles.

Aquesta derrota, independentment del que faci el Valladolid a mitja tarda contra l'Athletic, obliga als gironins a guanyar, com a mínim, el diumenge vinent al Llevant. Fa la pinta que necessitarà dues victòries en les dues jornades que falten perquè s'acabi la Lliga. Si no, el destí està escrit: la Segona Divisió.

GETAFE 2 - 0 GIRONA

GETAFE: David Soria; Damián Suárez, Djené, Bruno, Cabrera; Maksimovic (Cristóforo, min. 84), Arambarri, Foulquier (Portillo, min. 76), Olivera; Jorge Molina i Mata (Ángel, min. 60).

GIRONA: Bounou; Valery, Alcalá (Planas, min. 59), Bernardo, Juanpe; Pere Pons (Paik, min. 81); Portu, Granell, Aleix Garcia (Roberts, min. 68), Borja Garcia; i Doumbia.

GOLS: 1-0, Jorge Molina (min. 16); 2-0, Ángel (min. 77).

ÀRBITRE: Hernández Hernández (comitè canari). Ha amonestat Mata, Bruno, Olivera (Getafe); Alcalá, Doumbia (Girona). Ha expulsat Borja García, amb vermella directa (min. 69).

ESTADI: Coliseum Alfonso Pérez, Getafe. 10.615 espectadors.