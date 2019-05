«Era important trencar la sèrie negativa, necessitàvem guanyar perquè és un moment força transcendental. Ens ha donat forces i revitalitzat, però som conscients que queden tres partits i hem de seguir fent el mateix; no hi ha res fet», deia Eusebio Sacristán, amb la ressaca del triomf davant del Sevilla ja superada i centrat exclusivament a sumar un triomf a Getafe que multiplicaria les opcions de permanència. El tècnic val·lisoletà té clar quina és la recepta a seguir: «Hem de jugar amb el mateix esperit que contra el Sevilla, on tothom va anar a una donant el màxim: els jugadors, els tècnics i l'afició van estar excel·lents. Tenim clar que ara s'ha de donar tot per al club, entenem que mereixem el millor i en la nostra mà ho tenim». El fet d'haver sortit del descens ha impulsat els ànims de Montilivi, molt més tranquil que una setmana enrere. «Hem treballat bé, focalitzats a mantenir el bon to, i amb molt positivisme entre tots».

Si el Girona va recuperar la intensitat, el Getafe l'ha mantingut durant tota la temporada. «Sabem el que ens espera, ells porten una inèrcia de la temporada passada molt bona i estan a dalt de la taula, demostrant que són un dels conjunts més forts de Primera. Basen el joc en una intensitat i ritme molt elevats, i estan molt convençuts del que fan. Però nosaltres ens hem de centrar en les sensacions que tenim actualment, donant el millor de cadascú a cada jugada. Només així aconseguirem el que volem, i volem una victòria que ens deixi més a prop de la permanència. Anem a totes», va explicar Eusebio, que li dona molta importància al ritme de partit. «La intensitat és la clau, perquè és una característica que ens beneficia. Tenir tensió i ritme contra un rival com el Getafe és vital, perquè ells també destaquen en això. Llavors ho haurem de contrarestar i estar a l'altura, no podem deixar que ens superin en aquesta qualitat».

Ramalho, Pere Pons i Stuani són a una groga de perdre's el partit contra el Llevant. Eusebio, però, va dir que no els reservaria. Serà veritat? «El partit és una oportunitat per fer un pas endavant. Sortirem amb el millor que tenim i ens centrem només en el Getafe, ja tindrem temps de pensar amb el Llevant». Amb les novetats del mateix Ramalho, Planas, Roberts, Soni i Paik, el tècnic blanc-i-vermell ha deixat fora Muniesa, sancionat, Douglas Luiz i Lozano, lesionats, i Raúl García, per decisió tècnica. «Alguns futbolistes tenen molèsties i hem preferit fer una llista de dinou per si hem d'estar preparats per a qualsevol inconvenient. En aquest moment, he fet la convocatòria que he crescut més adient per al partit, sense elements externs», va finalitzar Eusebio Sacristán.