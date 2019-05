Bordalás valora la temporada dels seus amb «matrícula d'honor»

Va haver de veure el partit ben allunyat de la gespa per culpa d'una sanció, però Pepe Bordalás no es va perdre ni un detall de la victòria del seu Getafe, que l'acosta cada vegada més a la Lliga de Campions en una jornada en què s'ha confirmat que l'equip competirà la temporada vinent a Europa. «És quelcom històric, fantàstic. El que hem fet és de matrícula d'honor, sense cap mena de dubte. El nostre objectiu era la salvació i mira on som. Són alegries importants per al nostre futbol. Estic molt orgullós de la meva plantilla, dels jugadors, del valor humà, del vestidor, del president i també de la meva afició. El que hem aconseguit és tota una fita», va declarar, tot exultant, durant la roda de premsa que va protagonitzar davant dels mitjans de comunicació.

També va tenir temps de parlar del partit contra el Girona, aplaudint l'actitud dels seus futbolistes. «Hem saltat al damunt de la gespa ben conscients d'allò que hem acabat fent. En tot moment hem sabut interpretar el partit. No li hem de restar cap mèrit al Getafe. Si el Girona no ha estat a un bon nivell és perquè no els ho hem permès».