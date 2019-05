Borja García veu la vermella i s'exposa a una dura sanció per engegar l'àrbitre

El Girona es jugarà el ser o no ser a Primera el diumenge en un partit a vida o mort contra el Llevant. Ho haurà de fer sense un dels seus millors futbolistes. Borja García estarà sancionat després de veure la targeta vermella ahir al camp del Getafe. Una expulsió que li pot costar ben cara al jugador, després d'enviar «a la merda» el col·legiat Hernández Hernández. L'àrbitre canari no va dubtar ni un moment i li va ensenyar la vermella directa. Així ho va explicar a l'acta. ««Al minut 69 el jugador Garcia Freire, Borja va ser expulsat pel següent motiu: Dirigir-se a mi a viva veu en els següents termes: ves a la merda».

El mitjapunta madrileny es perdrà, gairebé amb tota seguretat, tot el que queda de Lliga; perquè una infracció com aquesta sol tenir una sanció de, com a mínim, dos partits. Així que el Girona s'haurà de jugar les garrofes sense ell. No hi serà davant del Llevant i, tot depenent del que dictamini el Comitè de Competició, tampoc podrà viatjar a Vitòria per enfrontar-se a l'Alabès en l'última jornada del campionat.

La d'ahir és la quarta expulsió que rep el Girona aquest curs. També han vist la vermella el Choco Lozano (Rayo) i Bernardo Espinosa. En el cas del colombià, fins a dues vegades (Barça i Osca).