Del Cerro Grande xiularà el Girona-Llevant

La Federació ha fet oficial aquest migdia els àrbitres per a la propera jornada (37a). L'encarregat de dirigir el decisiu matx entre el Girona i el Llevant de diumenge (2/4 de 7) serà Del Cerro Grande. El madrileny ja va xiular els gironins fa ben poc en la derrota al camp del Celta (2-1) on no va tenir incidència. Aquesta temporada, el Girona ha perdut els dos partits amb Del Cerro Grande. L'altre va ser a Montilivi contra el València (2-3) en un dia on va assenyalar un penal al Girona seguint les indicacions del VAR. Mentrestant, el murcià Sánchez Martínez ha estat designat pel duel a Vallecas entre el Rayo i el Valladolid.