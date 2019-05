El Llevant posa busos de franc a l'afició per venir a Girona

Conscient de la trascendència del partit de diumenge contra el Girona, el Llevant no vol estar sol a Montilivi. És per això que facilitarà el desplaçament a Girona als seus aficionats posant-los a disposició l'autobús de franc. Així, tots els seguidors del Llevant que comprin la seva entrada pel partit podran viatjar de València a Girona gratuïtament amb els busos que fletarà el club.

Mentrestant, a Girona també s'estan mobilitzant de mica en mica les penyes i els grups d'animació per tal de generar caliu abans del partit. De moment, hi ha previst fer una rebuda al bus dels jugadors abans del partit tal i com es va fer el dia del Sevilla.