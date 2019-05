Pedro Porro, el paradigma

uè no sabem de Pedro Porro? Després que a les 24 primeres jornades de Lliga fos pràcticament l'amo de la banda dreta i, en canvi, en les últimes 12 jornades el seu paper hagi canviat radicalment, en aquest últim terç de competició el de Don Benito només ha estat quatre vegades titular: en tres ocasions no ha jugat ni un minut i en cinc jornades ho ha fet a estonetes al final del partit.

Però un s'imagina que no deu ser només un tema tàctic i ahir davant les absències de Mojica, Aday, Muniesa i Raúl García, l'opció d'Eusebio per al lateral esquerre va ser col·locar Juanpe en comptes de tornar a utilitzar una carta ja coneguda com la de Valery, que hauria alliberat el costat dret en benefici de l'esmentat Porro.

Potser només m'ho sembla a mi, però que Porro no sigui l'escollit, sobretot per la seva visió ofensiva, per substituir Alcalá durant el transcurs de la segona part i que en canvi es confiï en un jugador faltat absolutament de ritme, que només havia jugat 27 minuts en les 22 últimes jornades, és poc menys que inexplicable.

I m'atreveixo a dir més: si aquells que van conèixer Porro fa un any jugant al juvenil del Girona i saben que el seu fort és jugar a prop de l'àrea rival, per què ahir no es confia en ell de sortida per ocupar la plaça de Portu i que Portu fes el que va fer, que era intentar minimitzar l'absència de Stuani? Perquè contra el Getafe, no ens enganyem, la referència ofensiva per als seus companys va ser el murcià i no pas un Doumbia que va tornar a escriure una nova actuació per oblidar. Per tant, amb Porro de sortida, com a revulsiu, més endarrerit o com a mitjapunta, em fa la sensació que el Girona hauria guanyat algunes prestacions que ahir li varen mancar, de manera clara, al Coliseum. I per tant, torno a la pregunta inicial: què passa amb Porro que no sapiguem?

I més preguntes, també del tot transcendents. Arribaran Stuani i Douglas per al partit del pròxim diumenge? I, sobretot, com taparà Eusebio l'absència de Borja? Tornarà a apostar per jugadors de mitja tinta o serà valent buscant revulsius que aportin un plus d'atreviment a l'equip gironí? Capítol en el qual Porro podria tornar a ser protagonista i en què també podria haver-hi de manera clara l'anglès Patrick Roberts. Jugar amb valentia com es va fer contra el Sevilla és l'única arma per evitar el desastre.