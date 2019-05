Stuani, dubte seriós per jugar contra el Llevant

Bona part de les esperances del Girona passen perquè Cristhian Stuani jugui diumenge el trascendental partit contra el Llevant. A dia d'avui la seva participació al partit no està ni de bon tros assegurada. De fet, l'uruguaià és dubte seriós per jugar arran dels problemes al soli i al bessó de la cama esquerra que li van fer perdre el partit d'ahir a Getafe. Tot i això, Stuani no està descartat i durant tota la setmana seguirà un tractament específic per tal que pugui arribar en condicions al partit. Set dies tenen els serveis mèdics per recuperar-lo i fer possible la seva presència a l'equip.