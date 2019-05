El Girona tancarà la Lliga a Vitòria contra l'Alabès el dissabte 18 (18.30)

? La darrera jornada de lliga, en la qual el Girona visitarà l'estadi de Mendizorrotza per enfrontar-se a l'Alabès, és jugarà el dissabte 18 de maig a dos quarts de set de la tarda. De moment, tots els partits d'aquella última jornada s'han programat per a dissabte a la mateixa hora sense cap excepció. A banda de l'Alabès-Girona, també hi ha partits que poden ser vitals per als gironins com Valladolid-València o Llevant-At. de Madrid, a banda del Celta-Rayo Vallencano o el Getafe-Vila-real. El Barça tancarà la Lliga al camp de l'Eibar, mentre que l'Espanyol ho farà rebent la Reial Societat.