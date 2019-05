L'última jornada serà finalment dissabte 18 a les 8

La Lliga ha anunciat aquest vespre l'endarreriment de l'horari de tots els partits de l'última jornada de Primera Divisió. Tots els partits, en principi, es disputaran el dissabte 18 de maig però es jugaran a les 8 del vespre i no pas a 2/4 de 7 com havia informat ahir la Lliga. Així, si el Girona continua viu en la lluita per la permanència jugarà el seu partit a Mendizorrotza contra l'Alabès dissabte 18 a les vuit del vespre (20:00). En cas que hi hagi algun partit sense res en joc, la lliga podria modificar-ne l'horari.