La permanència passa per sumar els sis punts contra el Llevant i l'Alabès

Incomprensiblement i tot i la vital transcendència del partit, el Girona va entregar diumenge abans de començar els tres punts al Getafe. L'equip no va presentar batalla i no hi va haver partit. Jorge Molina i Ángel Rodríguez van fer la feina i Bounou va evitar que el marcador fos vergonyós en un dels partits més indignes que ha fet l'equip els últims anys. A diferència del dia de Valladolid on el Girona també va espifiar-la i molt -el plantejament segons va revelar Eusebio era buscar el 0-0 a Getafe- els gironins no van comparèixer. Inferiors i impotents, els blanc-i-vermells van rendir-se abans d'hora conscients que sense Stuani no hi tenien res a pelar davant d'un equip de Champions. Tot plegat, afegit a la victòria dels tres rivals directes, Celta, Llevant i, sobretot, Valladolid, ha tornat el Girona als llocs de descens. Un descens que es podria consumar matemàticament diumenge. Sigui com sigui, però, la realitat és que els cinc equips implicats depenen d'ells mateixos per salvar-se i s'esperen unes dues últimes jornades d'infart.

No està tot perdut per al Girona, és clar que no, però ara sí que no hi ha més marge d'error. El Girona està obligat a guanyar diumenge el Llevant a Montilivi (2/4 de 7) per continuar viu i tornar a dependre d'ell mateix per salvar-se. Si venç els valencians, una victòria a Vitòria a l'última jornada suposaria la salvació. Dos partits, dues victòries, sis punts i els números surten. Aquest és l'escenari desitjat i somiat per tota l'afició gironina. Ara bé, el panorama s'enfosqueix i genera autèntica basarda si el Girona no és capaç de sumar els tres punts contra el Llevant diumenge. Si això passa, el Valladolid guanya i el Celta i el Vila-real puntuen, el Girona serà matemàticament de Segona A sense haver d'esperar a l'última jornada.

Guanyar. Aquest és l'únic resultat que evita que el Girona pugui baixar matemàticament diumenge. En cas d'empat o derrota, el descens seria una possibilitat ben real si els rivals directes fan la seva feina. Així, si el Girona empata o perd contra el Llevant, els valencians ja seran inabastables matemàticament a l'última jornada pels gironins. A més a més, el Valladolid visita Vallecas per enfrontar-se a un Rayo ja descendit i que, en principi, poca batalla hauria de presentar. Un partit fàcil per als castellans, que, si guanyen, enviarien els d'Eusebio a Segona L'altre condicionant que s'ha de complir perquè el conjunt gironí baixi aquesta jornada (sempre tenint en compte que no es guanya el Llevant) és que el Celta i el Vila-real guanyin. Els de la Plana tenen un compromís assequible a casa contra un Eibar que ja ho té tot fet. Una mica més complicat ho té el Celta, que visita San Mamés amb l'Athletic lluitant per Europa. Si Celta i Vila-real perden i el Valladolid guanya, al Girona només el salvaria guanyar a Vitòria i esperar que gallecs i castellonencs perdessin també a l'última jornada. Llavors el triple empat a 40 punts mantindria el Girona.



Els empats múltiples

Tot un altre món de probabilitats s'obriria en cas que el Girona arribés viu a l'última jornada, en què ha de visitar l'Alabès a Mendizorrotza. Aleshores entrarien en joc també les possibles combinacions d'empats entre tres, quatre i fins i tot cinc equips. En aquest cas, el Girona en sortiria gairebé beneficiat sempre que hi hagués el Llevant implicat pel mig. És a dir, si el Girona supera els blaugranes diumenge i al final de Lliga es produeix un empat múltiple a 43 punts amb Llevant, Celta o Vila-real en cap cas els d'Eusebio baixarien. Tampoc baixaria en un múltiple empat a 41 punts si el Girona ha guanyat el Llevant i ha empatat a Vitòria i els valencians hi són pel mig.

Ara bé, si l'empat a 41 punts final arriba gràcies a un empat amb el Llevant i un triomf a Vitòria, el Girona ja no té tantes combinacions favorables. En aquest cas, se salvaria amb un triple empat amb Llevant i Vila-real o bé en un altre amb Celta i Vila-real. Curiosament, el Valladolid és qui més combinacions favorables té en els possibles empats múltiples a finals de temporada.