Stuani és dubte seriós per jugar contra el Llevant

Salvi o no la categoria el Girona, aquesta temporada serà recordada a Montilivi pel munt de contratemps, desgràcies i obstacles que han acompanyat l'equip al llarg dels mesos. No hi ha hagut, pràcticament, unes setmanes de pausa, un oasi. Una cosa o altra sempre se li ha girat en contra, al conjunt d'Eusebio, un tècnic que ha rebut un revés rere un altre. Ara, amb l'aigua al coll i cada cop menys opcions de mantenir-se a Primera, toca afrontar una autèntica final contra el Llevant, de nou, amb alguna cosa en contra. A la necessitat se li hauran de sumar les absències i els dubtes. Que no són pocs. Borja García està descartat. Després d'engegar a dida l'àrbitre Hernández Hernández, fa tota la pinta que el Comitè de Competició el castigarà amb més d'un partit sense jugar. Com a mínim no hi serà diumenge, per la qual cosa el Girona perdrà un dels futbolistes amb més talent tècnic i visió de joc de tota la plantilla. Perdre també el seu golejador estrella sí que podria ser definitiu. Una possibilitat ben real, perquè Cristhian Stuani, a dia d'avui, és més a prop de no poder jugar al cent per cent que de fer-ho sense problemes. I això no és cap bon senyal.

L'uruguaià és, amb tota seguretat, el jugador més determinant del Girona. Ha fet 18 dels 35 gols que ha marcat l'equip a Primera aquesta temporada. És a dir, més de la meitat. A més, és el quart màxim realitzador de la Lliga. Paraules majors. Tenir-lo o no suposa una diferència ben gran per a un conjunt que diposita part de les esperances de permanència en la seva punteria. Ara mateix, la seva participació al matx amb el Llevant, un duel a vida o mort, no està assegurada ni de bon tros. El davanter és dubte seriós. Ja no va jugar ni un minut a Getafe, on va quedar-se fora de la convocatòria a darrera hora. Té problemes al soli i també al bessó de la cama esquerra. Unes molèsties que li van impedir treballar amb normalitat la passada setmana i que l'acabarien descartant per al matx del Coliseum. Tot i saber que no podria jugar, va voler ser un més de l'expedició i acompanyar l'equip. Això sí, un cop a Getafe, no es va vestir de curt per sortir a escalfar o provar si estava en unes mínimes condicions d'ajudar els seus companys encara que fossin uns minuts a la gespa. No estava en condicions.

Ara mateix, les sensacions no són les millors i la cosa no fa bona pinta. Però Stuani no està descartat. L'objectiu d'ell i del cos tècnic no és pas cap altre que el de seguir un tractament específic per intentar arribar en les millors condicions possibles al partit de diumenge contra el Llevant. Té poc menys d'una setmana per recuperar-se, treure el cap a la convocatòria i tenir minuts, ja sigui des del xiulet inicial o a la segona meitat tot depenent de com vagi la cosa. Bé aniria al Girona comptar amb ell. Sobretot perquè ha fet un bon grapat de gols, per la seva entrega i per com es buida al terreny de joc. Per la seva veterania i perquè l'equip se sent molt més segur amb ell a la gespa. Només cal comparar els seus números als de la resta de davanters. Tret de Portu, que mínimament li segueix el ritme (8 gols), la resta no li arriba ni a la sola de la sabata: Seydou Doumbia ha fet un parell de gols i el Choco Lozano ni tan sols s'ha estrenat a la Lliga. Stuani ha participat en 31 de les 36 jornades disputades fins ara i acumula 2.640 minuts.



Douglas Luiz i Muniesa

No jugarà Borja García i la participació de Stuani s'escriu amb un interrogant al final. Tampoc està gens clar que Douglas Luiz arribi a temps. El brasiler pateix la seva tercera lesió muscular del curs (un problema als isquiotibials) i això ja li va impedir jugar a Getafe. Caldrà veure si es recupera a temps per enfrontar-se al Llevant. Una peça que reforçaria una zona mitjana que quedarà un xic minvada amb la baixa del sancionat Borja García. Si no hi és el madrileny ni tampoc Douglas Luiz, el tècnic Eusebio Sacristán es quedarà amb ben poques peces per al centre del camp.

No tot són males notícies, això sí. També hi haurà alguna novetat. Marc Muniesa va complir un partit de sanció al Coliseum i estarà de nou disponible. Té molts números de jugar d'inici després de la seva notable actuació dues jornades enrere contra el Sevilla a Montilivi, on va actuar al lateral esquerre.