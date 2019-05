El Girona presenta al·legacions per la targeta vermella a Borja García

Difícilment Borja García podrà jugar diumenge el partit contra el Llevant. El mitjapunta madrileny va ser expulsat amb targeta vermella directa al camp del Getafe per engegar l'àrbitre Hernández Hernández. El col·legiat canari va escriure a l'acte que el 10 blanc-i-vermell li havia dit « vete a la mierda» cridant després de no assenyalar-li una falta a favor. Amb el temor que Borja García pugui ser castigat amb més d'un partit de suspensió, ahir el Girona va decidir presentar al·legacions al Comitè de Competició. Des del club es confia que es tinguin en compte les al·legacions i el càstig a Borja García es pugui quedar en un partit. Imaginar que la targeta vermella pugui convertir-se en groga ja és un somni que difícilment el Comitè de Competició farà realitat.

La baixa de Borja García deixarà el mig del camp encara més orfe contra el Llevant. Eusebio Sacristán està molt pendent de l'evolució de Douglas Luiz. Si el brasiler es recupera, tornarà al pivot per darrere de Pere Pons i Àlex Granell mentre que a la banda hi podria actuar Valery, Roberts o fins i tot Porro. Muniesa recuperarà el lateral esquerre mentre que Stuani continua entre cotons. L'uruguaià ha millorat tot i que continua sent més que dubtosa la seva presència diumenge al partit.