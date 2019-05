L'afició marca el primer gol

Malgrat la decebedora trajectòria en aquesta fluixíssima segona volta del Girona (13 punts en 17 jornades, set derrotes en les últimes vuit, que haurien de ser motiu de reflexió per a més d'un), la realitat és que en situacions límit o d'extrema necessitat l'equip ha respost. Ho va fer al Santiago Bernabéu (1-2) quan la nau s'enfonsava després de deu jornades sense guanyar i també en l'últim partit a l'estadi contra el Sevilla (1-0) ja en posicions de descens. Ara, però, la situació ja és de vida o mort i diumenge al conjunt gironí només li val la victòria contra el Llevant per continuar a Primera. No hi ha marxa enrere. Una derrota donaria als d'Eusebio gairebé tots els números per baixar a Segona A matemàticament diumenge mateix, mentre que l'empat també els podria condemnar al descens.

Un caixa o faixa, una final, un partit de la màxima... Qualsevol qualificatiu és encertat per batejar el duel de diumenge contra un Llevant que també es juga la permanència. És a dir, noranta minuts d'emoció, tensió i, sobretot, molts nervis per intentar arribar vius a la darrera jornada. L'afició blanc-i-vermella respondrà com ho ha fet durant tota la temporada. Tant és així que ahir quedaven poc més d'un centenar d'entrades a la venda. A més a més, tot el sector destinat a l'afició del conjunt visitant també s'ha venut (306 entrades), segons va anunciar ahir el Llevant. És a dir, Montilivi superarà els 11.281 que hi va haver contra el Sevilla i s'omplirà de gom a gom per veure el partit de l'any. La millor entrada d'aquest curs va coincidir amb el Girona-R. Madrid de Copa (14.186).

L'afició blanc-i-vermella, tal com va fer contra el Sevilla, està preparant una rebuda especial a l'equip en el moment d'arribar a l'estadi amb l'autobús. Una benvinguda que -reconegut per ells mateixos- va esperonar d'allò més els jugadors fa dos diumenges i que les penyes confien que tingui el mateix èxit. L'ambient contra el Sevilla va ser fantàstic amb un públic entregat onejant les banderes que va regalar el club i donant suport a l'equip des del minut zero fins al noranta-quatre. Una comunió perfecte que va dur a una victòria per a l'esperança contra un Sevilla intimidat i empetitit. Diumenge l'equip torna a necessitar aquest caliu, i l'afició, una vegada més, no fallarà. «Si m'hi hagués de jugar quelcom, ho faria que ens salvarem», assegura Raimon Nadal, membre de la Penya Pere Pons.

La desfeta a Getafe va destrempar una mica els ànims d'uns seguidors que, passats dos dies, comencen a veure diferent el panorama. Són conscients que passi el que passi han de fer costat a l'equip fins al final. Dilluns mateix a través de les xarxes socials es convocava tothom a rebre l'autobús de l'equip. La quedada encara no és oficial perquè està pendent d'alguns permisos, però es farà. «La intenció és fer-los una bona rebuda i càlida, que els faci sortir endollats. Contra el Sevilla va anar força bé i vam marcar simbòlicament el primer gol. Ho hem de repetir». De la seva banda, el president de la Penya Immortal, Pepe Sierra, anima tothom a mantenir la fe. «Depenem de nosaltres mateixos. Si guanyem tots dos partits som de Primera. Hem de pensar en això. En res més. Aprofitem-ho», indica Sierra.