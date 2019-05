L'afició del Llevant exhaureix les 306 entrades disponibles

El Llevant va anunciar ahir al migdia que les 306 entrades que havia posat a la venda abans d'ahir per al partit de diumenge a Montilivi s'havien exhaurit. La transcendència del partit i el fet que el club granota financiï de la seva butxaca el desplaçament als aficionats ha fet que les entrades volessin. En aquest sentit, segons informava ahir el portal www.macholevante.com, membres de la delegació de penyes del Llevant reconeixien que hi havia força seguidors blaugranes que estaven comprant entrades per al partit a Montilivi fora del sector destinat a l'afició visitant a 45 euros.