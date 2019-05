Mojica: «Tinc molta fam d'ajudar l'equip»

La banda esquerra ha estat un dels grans maldecaps d'Eusebio, i de l'afició del Girona, al llarg d'una temporada en què l'absència d'un carriler clar per aquella banda ha complicat la vida a l'equip. Tant quan el tècnic ha volgut jugar amb el conegut com «el dibuix de Machín» amb tres centrals i dues bandes llargues com amb la clàssica línia de quatre defenses que agrada més a Eusebio. El colombià Johan Mojica i les seves centrades al cap de Stuani, o qualsevol altre company, van ser un recurs habitual del Girona en la temporada de la seva estrena a Primera Divisió, que, com ha passat amb un altre carriler com Aday Benítez, no ha pogut donar ni una sola alegria a la parròquia gironina aquesta temporada. Una lesió muscular no li va deixar fer pretemporada, venia de jugar el Mundial de Rússia amb la selecció de Colòmbia, i al mes d'octubre, quan ja estava recuperat, Mojica es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll esquerre en un entrenament.

L'alegria de Johan Mojica semblava que no tornaria a traspassar les portes del vestidor aquesta temporada, però, després d'uns dies entrenant amb el grup, ahir el club va anunciar que el colombià ja té l'alta mèdica i que Eusebio el podria convocar pel decisiu partit de diumenge contra el Llevant a Montilivi. «Estic molt feliç per tenir ja l'alta mèdica, estic molt il·lusionat i amb molta fam de poder ajudar l'equip com ho he anat fent fins ara en el camp anímic i de presència, però ara ja podent entrar en una convocatòria i en allò que l'entrenador cregui que puc ajudar a l'equip», va explicar ahir Mojica després d'un entrenament als camps de La Vinya al PGA Catalunya en el qual, segons el club, no van participar ni Stuani ni Douglas Luiz. En canvi, sí que va fer una part del treball amb la resta del grup l'altre lesionat de llarga durada, Aday Benítez.

Mojica no només té l'alta mèdica sinó que apunta directament al partit de diumenge contra el Llevant a Montilivi. El colombià entraria a la convocatòria i, fins i tot, podria disposar de minuts tant de lateral esquerre com en posicions més ofensives en funció de les càbales que està fent Eusebio per cobrir l'absència del sancionat Borja García. «Em veig fent el que sigui perquè és un partit que s'ha de guanyar sí o sí, després ja el que consideri l'entrenador i els minuts que cregui que puc jugar per ser útil a l'equip», va dir Mojica, que, com en el cas de Stuani, té clar que ara no es tracta de reservar-se sinó de proposar-se per jugar com sigui davant del perill de descens: «Tots sabem el que Stuani aporta a l'equip, esperem que diumenge pugui jugar, i igual que el meu desequilibri o les meves centrades en la mesura que puguem aportar encara que no estiguem al cent per cent de les nostres possibilitats».

I la recepta per guanyar el Llevant també la té prou clara Johan Mojica, que, a banda d'esperar que «no hi hagi ni un sol lloc buit» a l'estadi, sap a quin mirall s'han de mirar dins del vestidor. «L'equip sap que si juguem amb la convicció, les ganes i la fam del dia del Sevilla podem aconseguir la permanència, amb aquesta actitud i el nostre futbol ho podem fer», assegurava Mojica, que va dir no tenir problemes «per jugar de lateral, d'extrem o del que l'entrenador necessiti».