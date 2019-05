Conscient de la trascendència del partit de diumenge contra el Llevant, el Girona ha engegat una crida a l'afició per abans del matx. El club organitzarà una fan-zone a la zona del pàrquing de tribuna on hi haurà música i servei de bar a partir de les quatre (16:00). Mitja hora després, es produïrà la rebuda especial a l'autobús de l'equip per tal d'esperonar els jugadors a la seva arribada a l'estadi.