Àlex Granell: «Ha costat molt arribar a Primera i no ho deixarem escapar»

"Evidentment que penses que tot es pot acabar, perquè el passat és una realitat i ens serveix a tots per afrontar el partit amb tota la il·lusió del món: ha costat molt arribar a Primera i no ho deixarem escapar. Farem tot el que estigui a les nostres mans. Aquest és un escenari que ja hem viscut, tan sols ho hem de tornar a fer", ha dit Àlex Granell, que ha sortit a parlar al costat d'Eusebio Sacristán, que ha cridat a tota la plantilla per a la final contra el Llevant.

"Estem convençuts i conscienciats que ho farem possible i que demà farem el pas que necessitem. Sentim que tot aquell que estima el Girona ens ajudarà, estem rebent aquestes sensacions. Anem amb la mentalitat de fer un gran partit", ha valorat el val·lisoletà.

Demà, Eusebio arriscarà i posarà totes les armes des de bon principi, amb Stuani com a principal executor ofensiu. "Sabem que en aquests moments el cor té moltes coses a dir i és capaç de superar qualsevol situació física que tothom pugui tenir. Stuani vol estar ajudant l'equip des de dins i té la mentalitat al 100% per fer-ho possible", ha finalitzat.