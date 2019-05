«Jugui o no Stuani, el Girona és un bon equip i està obligat a guanyar-nos»

El Girona celebra aquest matí, a partir de les 11 i a les instal·lacions de La Vinya, el seu últim entrenament. Poca estona després, cap als volts d'un quart de dues del migdia, està previst que comparegui Eusebio Sacristán davant de la premsa. El seu homòleg a la banqueta del Llevant, Paco López, va atendre ahir els mitjans de comunicació per parlar, bàsicament, del duel que el seu equip jugarà demà a Montilivi. Si se la jugua el Girona, també el conjunt valencià, que només té tres punts més a la classificació i no ha segellat, ni de bon tros, la permanència. El tècnic ho té clar: «Tant de bo que sigui un partit definitiu per a nosaltres, en el sentit positiu».

Va explicar, entre altres coses, que tant ell com els seus futbolistes han viscut una «bona setmana de treball» amb total «normalitat», tot i que tampoc va negar que, amb el que hi ha en joc, els «nervis» estan ben presents i segur que trauran el cap demà per Montilivi. «Estem preparats per a aquesta final, encara que és evident que el que ha passat abans no ens servirà gaire. El convidat invisible seran els nervis i intentarem que el que predomini sigui la il·lusió i les sensacions positives, perquè d'emocions n'hi haurà moltes. Si ho fem així, segur que tindrem un plus». Afegia també que la gent que vindrà a l'estadi a animar-los i també tots aquells aficionats que vagin al Ciutat de València a seguir el matx a través d'una pantalla gegant els servirà de «motivació» per intentar sumar un resultat que els permeti seguir un any més a Primera.

Del Girona va recordar que «té l'obligació de guanyar» perquè, en cas de no fer-ho, «poden fer un pas definitiu en sentit negatiu». També va parlar de Cristhian Stuani, qui no és segur al cent per cent que pugui jugar per unes molèsties. «És evident que, si juga o no, pot canviar la cosa. Ell és molt potent en el joc aeri i un futbolista capaç de generar moltes dificultats. Ara bé, ells tenen bons jugadors i també un bon equip. Hi sigui o no, serà difícil».