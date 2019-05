El descens no és matemàtic però només un impossible el pot evitar

El descens no és matemàtic però només un impossible el pot evitar laliga

Amb la derrota contra el Llevant el Girona té més d'un peu i mig a Segona. El descens no és matemàtic perquè el Celta, que marca la permanència, té 40 punts, per 37 el Girona.

Si els d'Eusebio guanyen a Vitòria i el Celta perd a casa contra el Rayo els dos equips igualarien a 40. Tenen l'average particular igualat i en el general el Celta te -9 i el Girona -15. Els gironins, per tant, haurien de golejar en funció de per quants gols perdés el Celta. Un impossible.