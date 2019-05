Eusebio demana «perdó» i no pot reprimir el plor

L'entrenador del Girona, Eusebio Sacristán, ha demanat "perdó a l'afició, al club, als propietaris i a la ciutat" pel descens virtual del Girona a Segona.

El tècnic no ha pogut reprimir l'emoció ni alguna llàgrima i amb prou feines ha pogut respondre tres preguntes. Ha dit que "ja hi haurà temps per analitzar què ha passat i assumeixo la meva responsabilitat per no haver pogut trobar la regularitat de l'equip".

Aquesta ha estat la seva valoració:

"És un moment molt difícil. El primer que vull fer és assumir la meva responsabilitat. Vaig arribar amb la gran il·lusió de donar continuïtat al club al qual havia aconseguit en les darreres temporades. Em sentia fort i hem treballat tot l'any en aquesta línia. Els he fallat. He fallat al club amb la confiança que em va donar. Només puc demanar perdó. La gent ha cregut fins al final i no he sigut capaç de donar-los el que demanaven. Perdó a tots els que estimen el Girona. Tota la ciutat, província, simpatitzant de Catalunya... Estava convençut que hem fet moltes coses per aconseguir-ho, però la realitat és que alguna cosa no ha anat tan bé".

"Es baixa a Segona perquè hem fallat en molts moments i en moltes coses. Tinc una gran responsabilitat. No he sigut capaç d'aconseguir la regularitat que ens hagués permès arribar a l'objectiu. Ho sento".

"Som professionals i persones que hem d'estar preparats per afrontar qualsevol situació a la vida. Ens marca molt, però tot segueix. Ens hem d'aixecar dels cops per molt durs que siguin. Aquest és duríssim. Hem de seguir endavant".

Per la seva part, el tècnic del conjunt granota, Paco López, ha explicat que:

"Vull felicitar a tota l'afició que ens ha vingut a donar suport des de València i des de les pantalles gegants del nostre estadi; als jugadors també. Hem tingut moltes dificultats i avui també amb dues lesions. La plantilla es mereix l'enhorabona. Dedicatòria especial a Pedro Catalán i la meva dona, una lluitadora nata contra aquesta malaltia que ens fa veure que a vegades dramatitzem massa amb el futbol".

"El partit ha sigut una bogeria. No puc analitzar encara el joc, però ha passat de tot i ha pogut passar de tot. Ens quedem amb el positiu i és que el Llevant continua un any més a Primera".

"Faig un exercici d'empatia i em poso en la pell del Girona. No em posaré eufòric per respecte a un club com el Girona, que també mereix estar a Primera. Estic molt content, però he de mesurar-me".

"S'ha de mantenir la clama. Després del gol de Stuani i les lesions, he seguit confiant amb l'equip. Tenia molta fe i sabia que l'equip rendiria".

"No mereixíem estar en aquesta guerra, per joc. Per diferents circumstàncies hem arribat en aquesta situació, però és futbol. Influeixen molts factors i a vegades ha sigut injust. És moment per gaudir".

"Tractes d'analitzar què passa per ajudar o rectificar alguna posició. L'equip sap conviure amb això".

"Molts ànims al Girona, de veritat".