El Girona es concentra per a la final d'aquesta tarda

Per primera vegada aquest curs, Eusebio Sacristán va decidir concentrar els seus futbolistes el dia abans d'un partit a Montilivi en què l'horari no és matinal. La importància de la final va fer que el val·lisoletà convoqués tota la plantilla (24 jugadors), inclosos Borja García, absent per una sanció de dos partits que li impedeix jugar en les dues finals que queden, i Kévin Soni, futbolista del Peralada.