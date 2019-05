«El Llevant arriba en el millor moment»

No tindrà el cor dividit. Però gairebé. Marc Domínguez és soci del Girona. Hi té un passat, com a tècnic del futbol base. Però també ha tastat la pedrera del Llevant. Un i altre equip s'enfronten avui a Montilivi a vida o mort. Per tant, els sentiments estaran a flor de pell, com és lògic. Ara a l'atur, tot buscant un nou destí després d'una intensa etapa a l'Écija, Domínguez no es perdrà la cita a l'estadi. Espera que els tres punts es quedin a casa, però que un i altre club continuïn la temporada vinent a Primera. Es va passar un parell d'anys al capdavant de la direcció esportiva del juvenil i del cadet granota. També va formar part del cos tècnic del juvenil i va dirigir l'equip C d'aquella mateixa categoria. No només això, sinó que es va encarregar de l' scouting a la zona de Catalunya durant un parell de temporades més. Prou temps perquè el Llevant li calés. I fort.

«Estaven en llei concursal i havien d'organitzar de nou el futbol base, començant des de zero amb gent jove que tingués ganes de créixer. El club ara ha canviat molt, però vaig viure una bona experiència. El primer equip va pujar a Primera i també es va classificar per Europa. Això, i la venda d'alguns jugadors, els va ajudar a eixugar el deute. Ara tot ha canviat bastant i estem parlant d'un dels futbols base més potents del país. La meva etapa va ser més lletja, per dir-ho d'alguna manera, però entre tots vam ajudar a que millorés».

El gallec Jason Remeseiro, ara un més a la plantilla, va treballar sota les ordres de Domínguez al juvenil. El recorda perfectament. «És molt hàbil en l'u contra u, explosiu, s'associa molt bé. Va formar de possiblement la millor generació que ha tingut mai el Llevant a la seva base». Ell és un dels molts perills del conjunt granota, l'obstacle a superar pel Girona per tenir opcions de permanència. «Són molt forts a pilota aturada i té una de les millors transicions de la Lliga. No voldrà tenir la pilota però quan la recuperi pot ser letal. Arriba en el millor moment de la temporada. El Girona és qui realment té la pressió, però si l'equip d'Eusebio s'avança, ells poden tenir un problema».