Montilivi registra un gran ambient però no bat el seu rècord Girona FC

L'ambient a Montilivi per veure el Girona - Llevant ha sigut el de les grans ocasions però no s'ha batut el rècord d'assistència, que va ser contra el Reial Madrid a la Copa amb més de 14.100 aficionats. El club ha tornat a repartir milers de banderoles blanc i vermelles per ajudar a fer-ne encara més.